有媒體報導，昨天（13日）下午有民眾目擊陸軍某軍團少將副指揮官，出入聲色場所。對此，陸軍司令部證實八軍團副指揮官黃少將確實有受友人邀請，並向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

根據媒體報導，昨天下午5點，有民眾意外目擊國軍高層進入小吃部，該民眾為一探究竟，也裝作一般客人入店消費，並拍下照片致電軍方「1985 申訴專線」爆料。

未料爆料者的電話疑似被1985流出給當事人，爆料者連續接到3通電話，稱該副指揮官是正常軍民交誼，勸說不要爆料，甚至指稱已知道爆料人任職的公司與身分，要求詳談。

對此，陸軍司令部表示，今天（14日）初步查證，所屬八軍團副指揮官黃少將確實在昨天傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。