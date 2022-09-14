警方查查獲許男的大麻園，起獲46 大麻活體株。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方查查獲許男的大麻園。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

男子租2處公寓頂樓自學種大麻 警「清樓」全抄了

48歲許姓男子從網路自學種大麻，分別在台南市東區、北區承租2處舊式公寓頂樓種大麻，台南市警五分局13日聯合台北市大安分局及台南市警一分局查獲許姓男子的「大麻園」，現場起獲46株大麻活體株、乾燥大麻花、種子等共1120.9公克，市值約224萬元，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，從事服務業的許男供稱因為曾經抽過大麻，基於想抽大麻又怕花大錢，乾脆自學栽種，以自給自足，且許男還特地分租2地頂樓處栽種大麻，1處為主要種植地，1處為製成乾燥地，手法相當縝密。許男雖否認販賣，堅稱「我自己要抽的」，但警方不排除分工細膩，可能有販賣行為，將持續向上溯源追查。

台南市警五分局近期執行「清樓專案」，期能揪出藏身大樓不法分子，繼8月間破獲南台灣最大外籍賣淫集團，昨天又查出許姓男子的大麻園。警方也在許男的2處大麻園找到大麻活株、乾燥大麻花及葉等成品，以及大麻種植教學手冊、園藝培植物品、照明燈等物，許男還分享心得，「安裝日照燈有助加快大麻生長速度」，但警方表示、可能他承租頂樓太熱，大麻生長情形零零落落，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送。

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