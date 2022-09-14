英國將延後宣布其洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35機隊的將在2025年而不是先前宣布的2023年達到完全作戰能力(FOC)，屆時將能夠部署2個中隊。

據《詹氏》（Jane's）防務刊物網報導，英國國防部次長哈佩（James Heappey）於9月12日在下議院回答問題時談到了這一件事情。

「預計F-35部隊的全面作戰能力將在2025年實現，屆時閃電部隊將能夠同時部署617和809中隊，」

哈佩這番言論也說明了英國防部先前宣布的2023年F-35B短距起飛和垂直著陸（STOVL）初始作戰能力（Initial Operational Capability, IOC）時程表有些出入，不過，屆時617中隊和809中隊海軍航空中隊（NAS）將成為該類型的前兩個前線單位，每個單位能夠部署12架飛機。此時，合約內48架飛機當中的42架已經交付，威爾士親王號航空母艦（HMS Prince of Wales R09）。

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British and US F-35 jets been flying from HMS Queen Elizabeth during Exercise Falcon Strike.✈️ pic.twitter.com/d7VEFg4Nil — Forces News (@ForcesNews) June 15, 2021

目前F-35的關鍵優勢在於它的互通性，用來執行北約波羅的海空中警戒（Baltic Air Policing）等任務。而美國今年2月在俄羅斯侵略烏克蘭後，部署了好幾架F-35在北約東部邊界，以支援情監偵任務。

防禦分析公司「預測國際」（Forecast International）資深分析師達林（Dan Darling）說，隨著更多國家選擇F-35，它們的地勤人員，訓練和後勤互通性更高，這對於英國或是其盟友來說，會是非常的大的優勢，而美國航太諮詢公司空氣動力顧問（AeroDynamic Advisory）總經理艾波拉費（Richard Aboulafia）表示，F-35有強大的升級路線圖，會穩定有序地改良產品，以確保未來數十年它能與時俱進。