民進黨台北市長候選人陳時中昨日（13）被抓包臉書文章盜用部落客圖片，消息曝光後陳時中小編緊急將該張照刪除，並坦承失誤致歉並自請處分，陳本人也迅速道歉稱自己「很抱歉、不對、不應該」。當日同行的民進黨台北市議員吳沛憶則直言，陳團隊未經同意拿別人照片放臉書，「這真的不行」，下次可先跟她說她來幫忙拍照，她更忍不住問：「真心不懂為什麼要去拿別人的照片？」

針對陳時中團隊盜圖一事，吳沛憶昨日（13）在臉書發文表示，「阿中團隊未經同意拿別人照片放臉書，這真的不行」，並強調她看到新聞也有點詫異，因為他們當天就真的有去吃，而且吃很多，現場有炸物、小菜、滷肉飯、土魠魚羹，店家甚至還特別端上一碗象徵「好彩頭」的蘿蔔，菜色相當多元、豐富，讓她不禁問：「真心不懂為什麼要去拿別人的照片？」

對此，吳沛憶強調：「小編這犯錯一定要道歉，其實我們擺盤也不差吧？下次先跟我說我來幫忙拍照。」並隨文刊出多張她當日親手拍下的照片，包括食物擺拍、餐廳情景與現場合照等。

此文吸引超過7400個讚與700則留言，迴響熱烈。網友紛紛留言：「那個小編哪裡有問題？」「團隊要更換了吧！如果再不換，支持者要坐不住了」、「這個團隊裡面是不是有內奸？」「盜圖，這真的犯下很低級的錯誤！不止小編，還有整個團隊真的要上緊發條，別再螺絲掉滿地！」「到底是哪個小編？強烈懷疑是來臥底的！為什麼要去用別人的照片？應該立刻開除了！」「這樣落漆真的不行啦」。