據參與專案的研究人員說，中國正在開發一款能比任何傳統魚雷打得更遠、更快的超音速反艦飛彈。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，這款長5米的飛彈能以音速2.5倍的速度，在和商用客機飛行高度相當的1萬米左右高空，巡弋長達200 公里，接著俯衝掠過海浪達 20公里。研究人員說，一旦飛彈到目標方圓約10公里內時，它就會進入魚雷模式，以高達秒速100米的速度在水下潛航。而飛彈周圍形成的巨大氣泡，則顯著減少了阻力。

此外，它還能隨意改變航向，或急速下潛至100米深，以在不失去動力的情況下，避開水下防禦系統。領導研發的首席科學家李鵬飛和團隊說，目前沒有艦上防禦系統能應付這種快速「跨介質」攻擊。他們說，這能大大提升飛彈的穿透力。

由於它需要在吸入空氣或水時產生可觀的推力，開發人員最大的挑戰之一，就是動力系統。不過，李鵬飛的團隊說，這問題可以利用質輕，但遇到水和空氣時會產生劇烈反應，釋放龐大熱量的硼來解決。