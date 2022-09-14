民進黨台北市長候選人陳時中昨（13）日遭踢爆盜用部落客照片，引起了各界廣泛討論。前立委沈富雄除推測，事件發生可能是小編認為自己拍的照片不好看，就在網上搜尋照片替代，更感嘆，現在「真的是小編誤國」！

陳時中12日前往萬華一間知名小吃店用餐，所發的臉書貼文卻被眼尖網友抓包盜用了部落客「陳小可」兩年前造訪同一家店所拍攝的照片，事件被爆出後陳時中與其團隊雖道歉並刪改貼文，但仍有側翼粉專出征在貼文底下留言提醒盜照的「陳小可」。

對此沈富雄昨在政論節目《少康戰情室》針對該事進行評論，他直言今天的台灣「真的是小編誤國！」，這些大人物自己做別的事情，把整人、罵人的事情交給小編亂寫，結果看都不看就讓小編寫的東西上架了。

沈富雄也推測，陳時中滷肉飯盜圖事件會發生，就是小編群認為自己所拍的照片不好看，也許去（網路上）看看有沒有比原本的更好的，就把它換掉了，「我覺得這個不是誤用」。