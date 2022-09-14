陷入抄襲疑雲的國民黨桃園市長候選人張善政，日前稱有簽署終生保密條款，但卻遭農委會主委陳吉仲嗆說，農委會沒有簽署相關合約，猜測張善政可能是跟宏碁公司之間簽的約。不過資深媒體人黃暐瀚昨（13）日在臉書指出，當年宏碁與農委會所簽的合約中確實有保密條文，質疑「農委會是不是有誤會？」

黃暐瀚表示，農委會委託的「農業電子化計劃」是宏碁公司於2007年進行承接，因為事涉張善政而變成最近桃園選戰的話題，甚至明顯傷到張善政選情，他也好奇為何不直接把當年的事情一次完整的公開講清楚，而張善政對此的回應是有簽保密條款，不料卻遭農委會打臉。

「沒想到，當年熟知內情的人告知，真的有『保密條款』！」黃暐瀚指出，根據宏碁與農委會簽署的合約內容，其中第10條就明訂「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。

黃暐瀚說，雖然他僅有看到保密條款的部分，但若屬實就代表身為乙方的宏碁，在得到甲方（農委會）同意前，不得公開契約、執行情形及研發成果，「事情很簡單，只要農委會快點授權同意，張善政就沒理由再拖了，當年收了5700萬，到底做了什麼？快點給社會一個明白！」