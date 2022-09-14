周二華爾街股市全面重挫，結束了連漲4天的反彈升勢，並創下2020年6月、新冠疫情高峰期以來最大的單日百分比跌幅。最新公布的數據顯示通膨意外炙熱，使聯準會可能在未來幾個月放緩與縮減緊縮政策的希望破滅。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）飆升14.24%。

大盤近來取得的漲幅幾乎全數回吐，標普500指數跌破4000點大關，拉回到9月6日收於3,908點的低點附近，部分操盤手甚至往回看到6月中旬跌破3,700點的低迷行情。

避險情緒高漲，主要類股全軍覆沒，以蘋果、微軟和亞馬遜為首、對利率敏感的科技和科技相關龍頭股，給大盤帶來最大的壓力。那斯達克指數崩跌逾5%，費城半導體指數暴跌逾6%，台積電、聯電和日月光ADR均大跌約4%。

美國勞工部發布的8月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，打斷了通膨降溫的趨勢，讓投資人對於聯準會可能在9月之後放緩升息步伐的樂觀情緒受挫。

根據CME的FedWatch工具，金融市場已經完全消化下周聯邦公開市場委員會（FOMC）在政策會議結束時升息至少75個基點的預期，而宣布超大規模、將聯邦基金目標利率提高一整個百分點的可能性為32%。

對於聯準會長期收緊政策可能將經濟推向衰退邊緣的憂慮持續籠罩，美國兩年期和10年期公債殖利率的「倒掛」進一步擴大。

★主要指數

道瓊指數跌1,276.37點或3.94%，收31,104.97點。

那斯達克指數跌632.84點或5.16%，收11,633.57點。

標普500指數跌177.72點或4.32%，收3,932.69點。

費城半導體指數跌168.82點或6.18%，收2,562.27點。

★消息

美國勞工部公布，受食品價格上漲推動，8月消費者物價指數（CPI）月增0.1%、年增8.3%，超出市場預期的月跌0.1%與年增8%，儘管能源價格大跌5%、汽油價格跌10.6%。排除波動較劇烈的能源與食品價格後，8月核心CPI月漲0.6%、年漲6.3%，超出市場預期的月漲0.3%與年漲6%。8月實質平均時薪下滑2.8%，跌幅小於7月份的3%。

美國總統拜登發表聲明，稱美國在抑制物價方面已取得更多進展，過去兩個月來物價基本持平，但政府仍有許多工作要做，需要更多時間和決心來降低通膨。

美國10年期公債殖利率一度上漲9.8個基點，報3.46%，兩年期債息一度飆升22.3個基點，最高觸及3.794%，交易員現在預期美國央行基準利率到2023年初要升至約4.3%才會到頂。

美元大漲，美元指數一度急升1.59%，報109.95，創下一周新高。美元收復144日圓大關，日圓一度急貶1.29%，報144.68兌一美元，逼近上周觸及的1998年以來低點（144.99日圓）。歐元一度大貶1.49%，報0.9971美元。CPI數據發布後，比特幣隨著美國股債市「跳崖」，盤中一度跌破2萬美元大關。根據CoinDesk報價，目前比特幣下挫9.32%，報20,161.65美元。