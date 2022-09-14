★分析

Janus Henderson Investors研究部門主管Matt Peron表示，CPI報告對股市無疑是負面的。這份高於預期的通膨報告，意味著我們將持續承受聯準會升息政策的壓力。這也讓近來市場對於「聯準會轉向」的期望受挫。

瑞銀的場內交易部門主管Art Cashin表示，我認為我們甚至可能回去重新測試6月低點。當然，3900 點非常誘人，而現在將回落到50日移動均線下方。這與技術面有關。一個數字並沒有讓經濟變得亂糟糟。這代表很多押「多」的人被狙擊的措手不及。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，因為通膨數據升高，今天的拋售並不令人意外。報告指出通膨持久未衰，這意味著聯準會將繼續提高利率，這對股市來說是一種詛咒。在過去六個月內，聯準會已將利率提高3個百分點，我們尚未感受到這些升息動作的所有影響，但我們會感覺到的，我們已經來到衰退的門前。

Oxford Economics首席美國經濟學家Kathy Bostjancic表示，通膨正在改善，也正朝著正確的方向走，惟對個人、企業或聯準會而言仍然過熱，頑強的物價上漲壓力將促使聯準會繼續升息。

美國8月消費者通膨數據意外炙熱，市場對於聯準會下周升息100個基點的預期升溫。野村上修聯準會升息預測，押注該央行下周升息一整個百分點。Parametric基金經理Nisha Patel表示，市場對於聯準會下周加升4碼的預測升高，由於通膨沒有到頂跡象，美國經濟實現軟著陸的期望正在降溫。AmeriVet Securities利率策略部門主管Gregory Faranello表示，市場開始討論明年利率可能升至4.3%，因為與通膨相比，利率仍然偏低。

★類股

標普500指數11大類全面重挫，通訊服務類股跌5.63%，跌幅最大，其次為科技類股跌5.35%、非必需消費類股跌5.22%。能源股跌2.45%，跌幅最小。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數下跌3.27%，收在7,161.44點。

★重磅股

重量級科技股全面重挫，蘋果跌5.87%，微軟跌5.50%，亞馬遜跌7.06%，Alphabet跌5.90%，特斯拉跌4.04%，Meta跌9.37%，Alphabet跌5.90%，網飛跌7.78%。

道瓊指數成分股全跌，旅行家集團（Travelers）跌1.88%、雪佛龍（Chevron）跌1.90%，表現相對抗跌。英特爾和波音跌跌7.19%，跌幅最大，其次為家得寶跌6.59%。

主要晶片股全面重挫，德州儀器跌4.65%，高通跌6.07%，應用材料跌6.14%，英特爾跌7.19%，美光跌7.46%，恩智浦跌8.05%，超微跌8.99%，輝達跌9.47%。

★焦點股

臉書母公司Meta大跌9.37%，主要受到大盤重挫影響。《華爾街日報》報導，該公司對Reels的押注面臨障礙，抖音（TikTok）用戶每天在該平台花費達到1.978億小時，而Instagram用戶在平台上的時間則不到這個數字的十分之一。此外，摩根士丹利周二雖然維持對重申對Meta的「加碼」評級，但也提醒投資人在下次財報電話會議上應留意用戶參與度下滑趨勢的相關信息。

Rent the Runway暴跌38.74%，該服飾租借訂購商務平台上季業績意外疲弱，並顯示訂閱用戶增長放緩。此外，瑞士信貸將其股票評級從「優於大盤」下修至「中性」。

Adobe跌7.06%，BMO將該公司股票評級從「優於大盤」調降至「與大盤持平」。基於對Adobe雲端產品長期前景的擔憂，BMO亦下修對該公司2022年和2023年的營收預測。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌4.07%，收78.81美元，換算台股價格為486.89元。

聯電ADR跌4.29%，收6.25美元，換算台股價格為38.61元。

日月光ADR跌3.88%，收5.45美元，換算台股價格為84.18元。

中華電信跌2.22%，收38.34美元，換算台股價格為118.43元。