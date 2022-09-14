不少民眾習慣到Google留評論，一名女網友表示，朋友經營的餐廳昨日收到一則Google一星負評，給負評的女客人說，之前和先生到店內消費，因女店員打扮得花枝招展，讓老公目不轉睛，她要求店家改善，但近日去用餐發現女店員仍在店裡上班，她氣得給一顆星說，「以後不會再去了」，貼文引發網友暴動敲碗店家地址，「求地址，想看看何謂花枝招展」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆怨公社》指出，朋友開的餐廳昨天收到Google一星負評，給負評的女客人表示，曾和先生到店裡消費幾次，餐點及用餐環境都讓她滿意，惟站櫃檯的2名女店員打扮太花枝招展，她抱怨先生的眼睛盯著就沒移開過，指控女店員有勾引男客人的嫌疑。

女客人指控女店員花枝招展。（圖／翻攝自爆怨公社）

女客人指出，不知道是店家刻意挑選正妹當店員，還是員工個人行為，曾奉勸做生意要腳踏實地，「別想用不入流的方式留住客人。」女客人說，這次中秋連假會再去光顧，是因為先生要求，沒想到這回再去用餐，發現花枝招展的女店員還在店裡工作，她怒給一顆星說，「看來這家店根本沒有要聽客人意見，以後不會再去了」。

原PO笑說，朋友的員工都是素顏，怒轟給負評的女客人「妳是不是沒看過什麼叫花枝招展？管不住自己老公，怪店員真的很好笑耶！是對自己多沒自信？」

貼文曝光，網友把焦點都放在女店員，紛紛敲碗要店家地址，「求地址，想看看何謂花枝招展」、「想看花枝招展的店員」、「到底是多正，讓她妒忌成這樣，地址在哪？」、「獨樂樂不如眾樂樂，我就問地址在那裡？」、「沒圖沒真相，我想看花枝招展店員的照片」、「可惡！怎不讓我去鑑定一下，跪求店址」、「給店名我要去補血」。