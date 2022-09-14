疫情加速了消費者習於社群購物行為，網紅行銷現今已經成為行銷策略不可或缺的一部分，有鑒於此，臺北市商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會特共同主辦「臺北網紅節」，並邀請momo購物網、伊林娛樂、iKala協辦，希冀以此鼓勵優秀有創意的網紅，以其社群上的創意帶動臺北商業經濟發展。

為號召並鼓勵有才華、有潛力的創作者在網路平台上展現自己，並促進品牌與網紅更緊密的合作，帶動產業經濟發展，臺北網紅節系列活動「TY Star網紅獎」即日起徵集優質網紅報名參加，入圍網紅將於10底在momo購物網開始進行為期三週票選活動，此有助於打響網紅知名度，也讓參與網紅增加被宣傳之機會。據獲獎網紅彤彤表示，獲獎後讓喜愛她的粉絲增加不少，商業合作增加了一成，也增加了公部門合作之機會。

2021獲獎網紅Rita Lin經營美食、旅遊見長，多年經營成果獲得認同，相當感謝主辦單位。（圖／太陽星網路科技公司提供）

此外，所有入圍網紅朋友，均有機會成為伊林娛樂的成員之一，將自己經營的網紅平台增加和企業品牌合作機會，並可以擴大到廣告代言、演戲、及其它演出邀請。

TY Star網紅獎熱烈廣徵各領域網紅報名參賽，報名日期即日起至2022年9月30日24:00截止報名，參賽資格爲不限國籍、不限年齡，經營任何社群facebook、Instagram、YouTube、Tiktok，均可報名！本活動將於12月初舉行頒獎典禮。

「TY Star網紅獎」活動報名、網路票選及更多相關資訊請上以下報名網站查詢。

2021獲獎網紅彤彤。（圖／太陽星網路科技提供）