自稱台灣巴菲特，專對老人家吸血的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，涉嫌吸金41億元；一審高雄地方法院依違反銀行法等罪重判17年，罰金9億元，二審高雄高分院改判15年6月，罰金降為5億元，可易服勞役3年，14日執行更一審，高雄高分院判14年，罰金降為4億5000萬元。

周瑞慶5月時主張他已還被害人約37億餘元，羈押前、期間陸續償還5億元，已超過一審所認定的41億元，且羈押已經達4年多，接近刑期的2分之1，已達保釋門檻，請律師向法院聲請具保停押，但法官認為，周瑞慶的出金資料無法認定是否已依法返還被害人金錢以及與被害人達成和解，有羈押必要，延押2個月。

14日更一審宣判，周瑞慶依違反銀行法，改判14年，罰金降為4億5000萬元，可上訴。

2014年周瑞慶開設「圓富資產管理股份有限公司」，2015年改名「千鼎資產管理有限公司」，涉嫌利用大量原住民當作人頭、以假名和假身分證行騙，以說明會、餐會宣導前景看好、未來可期等假象，再用合夥金和許多利處當幌子，吸金7800萬元；之後成立「億圓富集團」持續吸金，並化名「陳子龍」；2016年以「巨富景控股公司」再吸金38億元。根據檢調統計，周瑞慶組織的詐騙集團自2013年8月至2016年12月止共吸金高達41億餘元。