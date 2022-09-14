歐洲股市周二下挫，收在全日最低點；美國公布火燙通膨資料，強化了市場對聯準會再次大幅升息的押注。

周二泛歐Stoxx 600指數從早盤的近兩周高點回落，收盤跌6.62點或1.55%，為421.13點，並結束了此前連三漲的行情。對利率敏感的科技股跌3.2%，影響大盤最多；地產股也跌3.9%。防禦性的公用事業股為唯一上漲的板塊。

美國公布八月通膨率為8.3%，漲勢高於預期，並給聯準會在下周第三次上調75基點提供了彈藥。

Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong說，聯準會是美國的央行，也是全世界的央行。當出現流動性枯竭時，對全世界的資產估值都會產生影響。對利率敏感的歐洲股票和科技股真的受到重創，高利率真的會改變這些公司的潛在價值。

今年以來，科技股已經下跌30%，為歐股下跌最明顯的板塊。目前在後疫情時期的高通膨背景下，投資人已經對高利率環境做好準備。

英國軟體公司Aveva升3.1%，報3050英鎊；法國的施耐德電機(Schneider Electric)宣布即將達成協定，以35億英鎊(約41億美元)完全控制Aveva。施耐德則跌2.3%。

瑞銀集團升0.7%，報16.23瑞士法朗；該行計畫提高派息，來到每股0.55美元。

零售股跌3.5%。由Ocado集團和瑪莎百貨(Marks & Spencer)合資的英國線上超市Ocado Retail說，預計2022年的銷售將有小幅下跌。Ocado集團大跌14.6%，瑪莎百貨也跌3.8%。