多數人在減重期間多吃水煮餐，但營養師提醒，水煮餐造成的無油飲食是減肥的大地雷之一，因為長期吃會造成容易便秘、荷爾蒙失調、骨密度下滑等後果。她建議，最好的飲食方式不是無油，而是要吃好油，民眾平常可多吃 Omega-3好油，以降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。

營養師高敏敏在其臉書表示，很多減肥的人不敢碰油，常因此改吃水煮餐，但「水煮餐」未必真的較健康，無油飲食是減肥的大地雷之一。她提出水煮餐的6大缺點。

1. 容易便秘：油脂能幫助腸道潤滑，缺乏油脂則容易排便不順。

2. 荷爾蒙失調：油脂跟膽固醇都是構成人類荷爾蒙的重要原料。

3. 缺少飽足滿足感：因油脂可增加食物香氣，同時延長胃排空時間，增加飽足感。

4. 缺乏油脂：無法達到每日油脂攝取量，油脂攝取量應為總熱量的20-30%。

5. 骨質密度下降：維生素D能增加骨密度，少了油脂會降低維生素D合成，導致骨質疏鬆。

6. 皮膚乾燥頭髮無光：缺乏油脂攝取，會減少脂溶性維生素吸收，導致潤滑度下降。

高敏敏表示，其實想要減重的最好方式不是無油，而是要吃好油，平時應多吃 omega-3 好油，有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。她並表示，Omega-3是人體無法自行製造的，必須從食物攝取，因此她建議，1. 應每周吃3次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚 。2. 每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含 Omega-3 脂肪酸的好油脂食物。