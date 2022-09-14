德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）13日受訪時表示，德國政府正在研擬新的對中貿易政策，要降低對中國原物料、電池、半導體的依賴，在與北京貿易往來上「不再天真」。他還直言，歐洲不應該支持北京的一帶一路倡議。

路透社報導，哈柏克說，歡迎中國當貿易夥伴，但是德國不能允許北京的保護主義扭曲競爭，也不會在損失貿易的威脅下退縮而不對侵犯人權提出批評，「我們不能讓自己被人勒索」。

報導指出，日前就有消息人士透露，德國經濟部正在考慮許多新措施，降低與中國做生意的吸引力。這是德國經濟部長首次表明，德國政府正在把這種更強硬的態度轉化為政策措施。

哈柏克並未闡述新措施完整內容，但表示措施會包括更嚴密檢視中國在歐洲的投資，例如對基礎建設的投資；他還說，歐洲不應該支持北京的一帶一路倡議，他也反對中國航運巨頭「中國遠洋海運」入股德國第一大港漢堡港的貨櫃碼頭計畫。

報導也提到，過去6年來，中國一直是德國最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額超過2450億歐元，但是新上任的中間偏左派政府擔心德國對中國產生依賴，正對北京採取比前任中間偏右派政府還強硬的態度。

哈柏克最後指出，德國必須向新的貿易夥伴和區域敞開大門，因為許多產業過於依賴將產品賣到中國，「雖然現在是不太可能，但如果中國市場關閉，我們就有極為嚴重的銷售問題」。他說，德國經濟部正在研擬新的對中政策，大部分內容已經就緒，「從此可以看出，我們不再天真」。