地牛翻身！氣象局資料顯示，上午9時35分台灣東南部海域發生規模5.3地震，震央在台東縣政府東南方40.3公里，位於台灣東南部海域，深度23.1公里，各地最大震度台東4級，屏東、高雄、嘉義、台南、雲林、花蓮2級，南投、彰化、苗栗1級。

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