09：35東南部近海規模5.3地震 台東震度4級 09:472022/09/14 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東南部近海發生規模5.3地震。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局資料顯示，上午9時35分台灣東南部海域發生規模5.3地震，震央在台東縣政府東南方40.3公里，位於台灣東南部海域，深度23.1公里，各地最大震度台東4級，屏東、高雄、嘉義、台南、雲林、花蓮2級，南投、彰化、苗栗1級。 陸大數據IT支出 2026達359億美元 印尼孟塔維島地區地震規模6.1 無海嘯風險 陽明海運董座鄭貞茂：景氣反轉 船隊規模是兩面刃 #地震 #台東 #東南部海域 #規模5.3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外電商銷售 估連四年破千億 04:102022/09/14 產業特刊 《電子零件》元山8月營收月減5.3% H2估持平H1 08:392022/09/12 財經 陸網民規模10.51億 04:102022/09/10 全球財經 馬光-KY加速東協、天津拓點 拚3年內達百家規模 16:322022/09/13 財經 台積電Q3營收 可望稱霸全球半導體 04:102022/09/09 財經焦點 樺漢8月報喜 營收重返百億 04:102022/09/09 證券．權證 美國邀墨西哥加入半導體計畫 規模達數十億美元 15:152022/09/13 國際 台網通廠 搶企業物聯網商機 04:102022/09/10 產業．科技 27年來最大！SEMICON Taiwan 2022國際半導體展明登場 18:182022/09/13 財經 四川瀘定6.8地震 已造成93人遇難 11:062022/09/12 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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