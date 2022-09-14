艾成日前不幸逝世，之後他的家人決定將其骨灰留在台灣，讓他可以永遠跟妻子在同一片土地上，而禮儀業者用艾成的骨灰製作了紀念項鍊、戒指給艾成父母及王瞳，使他們能時常感覺到艾成的相伴。令人聯想到女星許瑋倫15年前因車禍往生，家屬當時也決定使用她部分骨灰製作紀念鑽石，總花費約200萬。

淡江大學法國語文學系的許瑋倫不僅外型清秀，還有許多音樂才華，會演奏鋼琴、豎琴、吉他、爵士鼓、二胡等樂器，國中時期她就被星探相中拍廣告，但當時許媽媽認為她年紀太小，應以學業為重婉拒，直到高二她才被母親點頭出道拍廣告，大學時又開始接MV拍攝，從此一炮而紅，接連拍攝電視劇《十八歲的約定》、電影《向左走·向右走》等闖出知名度。

李威每年在許瑋倫冥誕總會發文祝賀。（圖／中時資料照片）

2007年初，許瑋倫在助理駕車下到南投拍戲，不慎發生意外，送醫急救兩天後仍不幸身亡，得年28歲。據《鏡週刊》報導，之後她的家人將其骨灰製作的金黃色的紀念鑽石，單顆要價約50萬，共製作了4顆。而每逢許瑋倫冥誕，她生前好友楊丞琳、林依晨、李威等人常會發文悼念，2016年好友陳亦飛求婚成功，不忘在微博說：「我和維維的婚禮，一定會留一個位子給你（許瑋倫）。」令不少網友淚崩。

在這之中，曾與許瑋倫交往的男星李威，每年在11月13日許瑋倫冥誕時總不忘發文悼念舊愛，至今無間斷，去年李威曬出一張許瑋倫的美照，寫下：「讓愛和溫暖，繼續發光！第14年，天使生日快樂」，前年李威則發文說：「這是妳當天使第13年，這一年來，又有一些妳的好朋友也追隨妳去當天使了，妳要好好照顧他們喔，願天使守護的這個世界和人們，充滿善意，無需競爭，能擁抱彼此，不以物喜，心遠離不安恐懼，平靜自在，也讓我們時時憶起，我們有愛人和愛世界的能力，謝謝妳一直給我們力量」。