如何找到適合妳的運動衣？

越來越多人開始注重健康觀念，特別是久坐在辦公室的女性上班族，時常因為熬夜加班、缺乏運動、生活作息混亂，讓身體健檢指數亮紅燈。除了搭配飲食，運動更是調整健康與體態的不二關鍵，選擇合適的運動衣能激發女孩開始健身計畫並堅持不懈的重要動力，穿上厲害的戰袍，讓妳在工作與日常中輕鬆切換，為了健康的未來努力征服運動目標！

各位姊妹們，煩惱找不到適合亞洲女性的運動衣嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶妳來看女生挑選運動衣的10大指標，還有需要注意的關鍵功能，趕快一起來挑選專屬於妳的健身裝吧！

No.1 美觀度

想要在上班化身為女強人、下班直衝健身房運動，一件運動衣的美觀度絕對是妳挑選運動衣的主要重點！好看又時尚的健身衣褲不僅能讓妳輕鬆切換場合，走在路上甚至能華麗變身，成為全場關注焦點～

像是MOLLIFIX瑪莉菲絲與藝人小禎聯名推出的「小尻褲」成為女孩們在網路上強力推薦的健身褲，近期升級成「小尻褲 plus」主打提高海鷗線，讓臀部看起來更顯渾圓美翹，加上兩側口袋設計、布料材質彈力升級，不只提升下肢支撐力，也會讓整體視覺效果更加包覆修飾，褲底特殊梯形裁片設計，不用擔心穿上會顯駱駝蹄。

許多網友在Dcard上強力推薦MOLLIFIX瑪莉菲絲小尻褲，「小尻褲本人穿起來包覆性超好的，運動的時候肉肉都不會隨便亂晃」、「我也有買這件，看瑜伽老師穿都被生火！自己買了一件穿真的不後悔」、「我最喜歡屁屁這邊的海鷗線設計，有修飾美臀的效果」。

No.2 舒適度

無論是慢跑、健走等低強度運動，還是現代上班族追求快速有效的高強度間歇運動，合身舒適的健身衣不只能幫助妳輕鬆燃脂，還能感受活動自如、零著感的舒爽體驗。

專為亞洲女性設計的運動時尚生活品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲推出「Hold Me Bra」運動內衣標榜一體成型罩杯技術，立體托胸不跑杯，讓女孩們穿起來舒適自在，另外，V領與挖背外型也成為女性熱烈討論的焦點話題。

網友實際試穿MOLLIFIX瑪莉菲絲「Hold Me Bra」系列也給予高度好評，「面料穿起來很舒服支撐性也很夠，穿久也不會壓出勒痕，彈性超高，不易擠出肉肉，包覆效果也不錯，能夠支撐起胸部，面料舒適、排汗不容易濕悶，底部固定彈性好，比較沒有束縛感」。

No.3 吸濕排汗

運動可以享受飆汗時的快感，不過若是健身衣沒有快速吸濕排汗的效果，不僅會讓妳在戶外跑步時喪失動力，濕濕黏黏的觸感也會在運動時大打折扣。

Uniqlo為此在運動機能系列推出「速乾排汗Dry-Ex」運動衣，主打在易出汗位置使用網紋布料，幫助迅速吸收身體熱氣，讓妳的肌膚能一整天保持乾爽舒適，網友評價「很適合台灣潮濕高溫氣候，透氣快乾跟無臭的特色，不論是單日或多日郊山健行穿著都十分適合」。

No.4 CP值

女性挑選運動穿著服裝時，不只會考量一件運動衣的美觀度、舒適度及機能性，甚至會比較多間廠牌的價格，經過審慎評估後計算出CP值，根據性價比購買專屬於自己的運動衣褲。

如果妳是剛入門的運動新手，還在猶豫自己適合哪種類型的衣服，不妨可以到迪卡儂挑選，官網上也會根據瑜伽、健身、跑步等不同需求，推薦適合女孩們平價又實穿的運動衣，網友也大讚「迪卡儂很多運動服飾都蠻好穿的，CP值很高」。

No.5 彈性伸展

擁有彈性和鬆緊功能的健身衣也是運動時的必備單品，不只幫助妳把每個步驟做到位，還能確實伸展身體肌肉、增加運動時的動作幅度。

由百位健人實穿後推薦的健身衣品牌VERVE，品牌中「XY-Stretch」系列主推使用高彈性纖維含量布料，讓熱愛健身的女孩們在高強度負重訓練時，身上的衣服仍能完美貼合身形，網友也推薦「真的好穿！之前有買七夕情侶T當禮物，男友也很滿意」、「XY系列比較厚實、比較挺，個人更愛這個版型」。

No.6 購買管道

隨著科技與時俱進、後疫情時代消費型態改變，以往女孩們只能到實體門市購買運動衣，現在透過網路搜尋就能快速瀏覽健身服飾，甚至還能在官網直接預訂下單，即便妳是忙碌的上班族，仍能上網輕鬆挑選喜歡的運動衣褲。

像是運動機能服裝品牌AM ME SPORTY為避免習慣網購的消費者買到不適合的尺寸與版型，除了在蝦皮、momo購物網及Pinkoi等通路上架販售，AM ME SPORTY在官網更推出預約試穿服務，現場還有店員專屬接待，讓每位女孩都能買到適合自己的運動衣。

No.7 剪裁修身

女性選擇跑步、運動除了追求身體健康，更重要的是維持自己的完美體態，俗話說「工欲善其事，必先利其器」，運動衣、運動褲的剪裁修身設計也成為女孩們養成運動習慣的關鍵，讓穿上運動衣可以變成持之以恆健身的方法之一。

台灣其實擁有專為亞洲女性量身打造的運動服飾品牌，像是MOLLIFIX瑪莉菲絲強調身體線條的自然設計，讓妳穿上就能建立優雅曲線，Team-Joined女裝緊身褲則以精準翹臀線、高腰褲型創造出修身效果，成為網友推薦女性上山下海必備運動衣。

No.8 消費者評價

購買運動衣時，除了會根據品牌挑選，消費者多數也會爬文瀏覽評價，不論是注重運動衣實質功能，還是平時外出好穿百搭，顧客實穿後的反饋都成為其他人挑選時的必備指南。

像是網路社群平台Dcard常常成為網購運動服飾的討論區，不少新手都會在此向其他網友請益，或是整理不同品牌的功能比較，有女網友就曾表示「我本來穿的那家我覺得很不錯，但我想找找看有沒有便宜一點的，但又怕材質不好穿起來不舒服，買貴的怕被當盤子，所以才上來問問看」。

No.9 尺寸選擇

女生高矮胖瘦皆不相同，身高較矮的女孩時常買不到剛剛好的褲子，甚至需要把褲管捲起來才不會拖地，身高較高的人則容易把九分褲穿成七分褲，特別是運動服飾多為歐美人身形做設計，想要挑到適宜尺寸對亞洲女性來說更是難上加難。

Nike為此也教學「如何挑選理想的健身緊身褲」，先試想穿著緊身褲的場合、喜歡中腰還是高腰版型，如果想追求貼合度，可選擇加壓機能健身褲。長度部分可挑選七分褲至全長內搭褲，建議採買褲頭和腳踝處可舒適放入一根手指頭寬度的尺寸，並透過深蹲測試檢查緊身褲透明度。

No.10 款式種類

想到附近公園慢跑，還是到健身房做皮拉提斯、鍛鍊腹肌，不同場合都有適合的運動服飾，除了考量健身衣綜合機能以外，款式種類多寡也成為女性消費者挑選指標，

像是運動內衣品牌femmera推出多款運動內衣，從線條美背、集中美背、集中美胸應有盡有，另外也有多種色系、撞色系類型可供比較，女孩可根據自己喜歡的款式購買，假如不喜歡束縛感，也能選擇可拆胸墊款式，再搭配不同色系風格的運動褲，讓妳在運動時也能擁有百搭造型～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月18日至2022年08月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『運動衣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統