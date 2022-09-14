重視青年職涯發展，協助青年盡早做好就業規劃，高雄市青年局自高中職開始即向下紮根，提供在學學生職涯諮詢、產業參訪與職場體驗，減少學生對企業職場間的認知落差，以提早確立職場方向。同時為鼓勵青年多元適性發展，更提供表演藝術、時尚產業及電競產業等各領域業師專業課程，並建置專屬社團空間-雄校聯社團養成實驗室，透過辦理專業大型競賽，提供青年與產業接軌的舞台。在畢業前夕，青年局提供有薪實習機會，讓學生可深入學習，成立高雄青年就業職缺專區，努力打造「畢業即就業」的媒合平台，讓青年可順利根留高雄銜接職場。

高雄市111年上半年15至24歲青年失業率為9.5%，青年失業率大幅改善，是六都之冠。青年局張以理局長表示，提供青年創業貸款、介接經濟部青創貸款利息補貼及青年創業補助解決資金需求；也協助提升市場知名度及擴展行銷，提供行銷補助、參展補助、數位電商上架服務，將優秀產品服務推廣至全世界。高雄市現已晉身「百億青創城市」，帶動高雄市青創貸款件數近1.2萬件，貸款金額逾104億元，可見經濟需求力道強勁，更帶動約2.4萬個就業機會。加上規劃多項創業輔助措施，設立單一窗口，聯合高雄東、西、南、北、中6所大學育成中心成立創業諮詢網絡，培育扶植青創團隊，而轄下青創空間-Pinway，更是以「品味」為概念，「共學」為主題，提供展演空間、多元課程場域以及全方位的創新學習提案，提供年輕人交流共創、實踐創意的舞台。另外，針對各大企業爭相合作、進用的新媒體行銷管理人才，量身訂做成立新媒體人才培育中心，從規劃課程、實際演練到考取證照，一條龍規劃服務，讓高雄青年能順利進入職場。

青年局表示，重視青年創就業發展，積極打造優質的就業環境，鼓勵青年在求學時期即思考職涯規劃，畢業後可順利接軌職場，111年上半年高雄市15至24歲青年失業率大幅改善，顯見高雄青年創、就業政策工具已陸續奏效。日前勞動部推出111年「青年就業獎勵計畫」，穩定就業者最高可領到3萬元，該計畫補助至9月底，鼓勵青年朋友把握機會踴躍申請，未來青年局亦將持續與中央及市府各局處合作，為青年打造更優質的創、就業環境。如果想知道得更多青年就業資源，可以上「高雄市政府青年局」網站查詢。