慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透談到購買BNT過程，有來自政界、工商業界等大老的電話勸退，引發外界質疑前衛福部長、民進黨參選人陳時中「擋疫苗」，陳昨在專訪時稱「有點心冷」，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天指出，陳時中竟沒幫慈濟說話，甚至指控顏博文被利用，「你有什麼證據說人家被利用？」轟陳時中根本是雙面人。

陳時中昨天提及，其實是旁邊的人穿鑿附會，顏博文說有政治人物、其他朋友打電話給他，「有可能啦，但這不是我」。陳表示，「如果他說陳時中有打電話給他，叫他不要買，這樣事情就不一樣，或者總統有打給他叫他不要買，他說有一些朋友打給他，一定是一些藍的朋友打電話給他的嘛。」

蔣萬安今天前往士林市場掃街，對於陳時中昨談到擋疫苗爭議時稱「有點心冷」，蔣萬安痛批，等不到疫苗的民眾、還有想要幫忙買疫苗卻被阻擋的慈濟，才是真的感到心寒吧，陳時中竟然用心冷掩飾他的心虛，才讓人民感到心痛。

蔣萬安說，看到陳時中受訪，真的為慈濟感到不捨，慈濟包括證嚴法師以及所有志工為台灣這片土地，以及國際社會的付出、貢獻，所有國際友人包括台灣民眾都有目共睹，結果今天竟然被如此羞辱，被扣紅帽子、被抹紅、被指為中共同路人。

他批評，陳時中竟然沒有幫慈濟說任何一句話，甚至還指控顏博文被利用，「你有什麼證據說人家被利用？被誰利用？」這完全失去台北市長候選人格調，對照陳時中之前的說法，根本就是雙面人，完全不可信。