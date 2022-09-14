近期除了大陸演藝圈相當不平靜外，南韓演藝圈也爆出驚人的消息。一名自稱與50歲大咖女演員相戀的男子，近期出面爆料自己雖已婚，但在2020年遇到同樣已婚的女方後便陷入熱戀，發展出婚外情，但沒想到自己付出一片痴心，卻遭女星反悔不想與丈夫離婚，讓他氣到告上法庭，家醜因此曝光。

根據南韓媒體的綜合報導，一名男子近期出面指控自己遭到50歲的大咖女星騙婚又詐財。他透露兩人是在2020年6月於高爾夫球俱樂部上認識，當時兩人皆是已婚狀態，但仍陷入熱戀並維持長達2年的戀愛關係，男方最後還離婚，女方也答應會與自己的丈夫離婚並與該男重組新家庭，甚至討論起女方離婚後，兩人共同養育女方子女的問題。

男方也因為相信女方「會結婚」的那句話，而開始提供女方要求的子女養育費、生活費、高爾夫球娛樂費等等的項目，並買一台新車供女方使用，但沒想到他在2021年4月正式與妻子離婚後，女方便開始拖延不打算與丈夫離婚，最後竟透過「晚輩」通知他想要分手，他才發現自己遭到詐騙，最後在2022年7月結束關係。

而男方這2年來將女方視為結婚對象，因此對她掏心掏肺，又付出了近4億韓幣（約新台幣900萬元），其中光花在女方身上就花費1億1160萬韓幣（約新台幣250萬元），沒想到最後卻落得一場空，他因此想要回1億1160萬韓幣，竟遭女方無視，他只好採取法律行動，但女方卻反過來拿刀登門威脅他，最後女方也以「特殊威脅罪」、「騙婚罪」等罪名遭到法院起訴。但女方的真實身分尚未公開，在網路上已引起不少猜測。