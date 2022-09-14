年收入逾300萬元的知名會計師事務所已婚吳姓男協理，2019年不斷傳訊給女下屬「幫我想想有什麼辦法、可以不要太想你跟喜歡你」等，致未婚的她不堪其擾離職，她提告求償，台北地方法院認定吳男持續性騷擾行為致她精神受創，判吳男賠償12萬520元。可上訴。

她提告主張，吳男從2019年1月間起無端騷擾她，要求她處理非工作上之事務、欲開車載她回家，她一開始時礙於吳男為她上司而一再隱忍，但吳男在車上不斷與她表示其與妻子分房10幾年，還突鎖車門並觸摸她頭部，令她飽受驚嚇。

吳男還傳送信件「改天陪我喝酒好嗎？」「我還是很喜歡你啦」「只是你都會騙我」「半夜睡不著的話再密你要說的話」、「我喜歡你啦」等男女交往為前提之多次訊息，她都以禮貌性回覆，但吳男仍持續傳送，不斷騷擾她。

她說自己2020年9月間因吳男騷擾致無法正常工作及生活之情況日益嚴重到醫院就診，經診斷後為創傷後壓力症，她向公司提出申訴，經公司調查後認定吳男對她之行為違反歧視及騷擾政策達「嚴重騷擾」，對吳男予以警告、停止管理職務、減酬，她也提告向吳男求償。

台北地院勞動法庭審理後認為，她因吳男持續性騷擾行為而受有精神上之痛苦，並多次接受精神科治療，判決吳男須依性騷擾防治法規定，賠償醫療費520元、慰撫金12萬元。可上訴。