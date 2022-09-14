美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%高於預期，衝擊道瓊工業指數終場狂瀉將近1300點，創2020年6月11日以來最慘單日跌幅。有專家透露，傳出有機構交易者等投機人士，透過選擇權下大注賭CPI降溫，結果數據出爐後反被殺到措手不及、慌忙逃命，導致美股重挫走勢進一步放大。

瑞銀紐約證券交易所場內交易主管Art Cashin接受CNBC專訪時表示，傳出有機構投資者重押買權，許多才剛做多的人，必須在開盤時趕緊消除槓桿，最終導致美股暴跌。

而美股即將在9月16日迎來四巫日，是個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的大日子，統計數據顯示，在此期間美股波動偏高、下跌機率大。

隨著美國8月CPI公布，市場預期美國聯準會（Fed）繼續升息，令人吃驚的是，根據CME Fedwatch期貨工具，昨天CPI數字出爐之後，下周升息四碼機率瞬間從0%飆升到33%。有「聯準會傳聲筒」稱號的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，聯準會未來幾個月持續大幅升息的前景也提高。

道瓊工業指數狂瀉1276.37點或3.94%，收31104.97點。標準普爾指數重挫177.72點或4.32%，收3932.69點。那斯達克指數大跌632.84點或5.16%，收11633.57點。費城半導體指數狂跌168.819點或6.18%，收2562.270點。