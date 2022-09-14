美國8月CPI數據比市場預期高，引發市場恐慌，聯準會下周一口氣升息4碼的機率也因此增加，導致美股四大指數重挫，全球股市遭到拖累大跌。有專家警告，經濟衝擊產生「驚人」影響，可能引發美國出現經濟衰退，進而加劇全球經濟下滑的可能性。

綜合外媒報導，以Robert Sockin為首的花旗經濟學家發布報告指出，美國經濟會在今年下半年出現經濟成長失速的狀況，這佐證明年將出現經濟衰退的看法。

不僅如此，此狀況恐會蔓延全球，報告提到，針對全球經濟概況進行推估，我們預測未來幾季的經濟成長率都會在失速階段徘徊，「俄烏戰爭造成大宗商品的價格飆升，加劇通膨壓力，各國央行透過升息抑制通膨，卻也造成經濟成長數字下滑，衰退隱憂浮現。」

更糟糕的是，經濟衰退的情緒會助長惡性循環，花旗表示，「經濟活動變得更脆弱，就會陷入自我實現式的惡性循環，企業與消費者更加恐懼，開始縮減支出與投資，加速經濟快速衰退。」

目前花旗預測今年全球經濟成長率為2.9%，明年為2.2%，如果經濟成長率下修至2.25%至2.5%之間，衰退風險就會增加，但他們認為，狀況並不像美國那麼嚴重，因為某個地區的疲軟，會被另一個地區的強勢成長所抵銷，只是風險依然存在。