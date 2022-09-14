長榮航空洞燭疫後的市場需求，針對豪華經濟艙、經濟艙旅客推出皇璽桂冠艙等級的獨享美饌，凡搭乘2022年10月1日後台北直飛美、加、歐、澳航班的豪華經濟艙或經濟艙旅客，可加價換購「加值精選餐」，在萬里高空中享受名廚精心製作的美食，是台灣第一家提供此項創新服務的航空公司。

長榮航空持續優化機上餐點服務，除了日前推出可預先查看菜單、豪華經濟艙可預選主菜等服務之外，現在更進一步在由台北出發前往美、加、歐、澳直飛航班上，提供豪華經濟艙及經濟艙旅客專屬的「加值精選餐」服務，旅客可於航班起飛前21天至24小時，以NT$800元將原本的機上餐點換購為由名廚設計皇璽桂冠艙等級美饌，每航班限量供應豪華經濟艙8套、經濟艙12套，是在長程飛行途中犒賞自己辛勞的最佳選項。

長榮航空表示：「加值精選餐」採低調奢華方式呈現，以皇璽桂冠艙同款的新加坡知名品牌Luzerne餐具裝盛，前菜、主菜、甜點及麵包精巧排列在餐盤上，讓旅客搭乘豪華經濟艙、經濟艙也能享有不一樣的體驗，值得喜愛美食、嘗試新事物的旅客拍照打卡留念。

長榮航空首次推出的「加值精選餐」，分別是由國際廚界教父-黃清標大師設計中式的「譚府宴」，長榮空廚主廚團隊設計西式的「新纖肉特色餐」套餐；譚府宴主菜為「譚府剁椒比目魚佐五穀飯」，將特製湖南豆豉剁椒醬和比目魚一同蒸煮，鮮香辣味融於其中，充滿湘情風味，搭配「譚府檸香鮮蝦佐松子瓜苗鮮蔬沙拉」及「桂花馬蹄糕」，每道餐點都能品嚐到道地的譚府官宴經典味道。

長榮空廚主廚團隊則是以養生及減碳的飲食潮流為設計理念，推出「新纖肉特色餐」，該套餐採用全球餐飲市場上最熱門的”Plant-Based Meat”，並使用台灣當地新鮮食材，透過主廚發揮巧思加入植物五辛調味，推出不含肉類的「植物肉朝鮮薊千層麵」，與前菜「彩虹鮮蔬塔」，再配上甜點「東方美人杏桃塔」，為旅程增添豐富美味。

長榮航空除了「加值精選餐」之外，邀請以台菜料理聞名的欣葉國際餐飲，為10月至12月期間搭乘台北飛往美、加、大陸及日本飛往台北部分航線豪華經濟艙或經濟艙的旅客，設計全新料理「欣葉三杯Q彈腿庫」，讓旅客享受到滋滋噴香的台式美味。

個人化旅遊安排是未來的潮流趨勢，長榮航空已加速數位轉型，讓旅客從購票到報到都能使用個人行動裝置完成，並推出彈性的票價產品選擇(Fare Family)滿足不同客層對於哩程累積、行李額度的需求，此次登場的「加值精選餐」再提供旅客多一項自主選擇的服務，希望旅客疫後重啟旅程之際，能享受更優質的飛行體驗。