年底台北市長選戰激烈，民進黨參選人陳時中在專訪時批國民黨參選人蔣萬安行政經驗不足，當立委領導統御的機會也不多，認為當應該多去幾個委員會歷練，而非只待在衛環委員會。蔣萬安今反譏，包括馬桶政見、滷肉飯用盜圖，陳時中的領導能力、個人判斷力才是真的有非常大的問題，陳時中沒辦法統合團隊、接連出包，市民無法放心把市政交給陳。

蔣萬安今天上午前往士林市場掃街，他指出，陳時中的領導能力、個人判斷力才是真的有非常大的問題，他推出馬桶政見影片，包括吃滷肉飯要用盜圖，這些大家看得出來。

蔣萬安接著批評，過去2年的防疫，陳時中就是個被操控的傀儡，不管是採購相關的物資，阻擋疫苗、護航高端，陳時中個人以及背後操控陳的黑手，今天還要來介入台北市嗎？

他強調，民眾都看得清楚，慈濟也都站出來還原當時採購過程，結果只因為跟民進黨意見不同就被謾罵、攻擊、羞辱，「民眾不只感到心痛，也覺得這樣的社會，真的生病了。」

至於陳時中團隊接連出包，用人方面讓市民能安心嗎？蔣萬安說，他不只是過去2年擔任指揮官是一個被操控的傀儡，背後有黑手遭控陳，完全沒主見、立場；在選舉過程更看到陳沒辦法統合團隊，接連出包，免治馬桶影片、吃滷肉飯盜圖等，陳自己的判斷能力都有問題，市民絕對無法放心把市政交給這樣的人。