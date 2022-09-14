通膨超標，美股四大指數臉色發綠。台股受到波及，今日開盤重挫逾300點。生醫族群仍見零星多頭火種，中低價位股表現強勢，台生材(6649)挾著業績題材逆勢大漲6%以上，益得(6461)、馬光-KY(4139)、亞諾法(4133)漲幅在2~4%不等；高價股中，僅股王藥華藥(6446)力守平盤之上，其餘如晶碩(6491)、大學光(3218)及保瑞(6472)等全面壓低整理。

台生材第2季以來已轉虧為盈，挾著腦中風血栓移除系統的相關產品出貨成長帶動，7、8月營收表現出色，法人看好第3季業績表現，短線股價表現強勢。台生材共有三大產品，包括退化性關節炎組織修復再生產品、全球首創醫療器材泡沫式人工腦膜，及和國際同業創新醫材公司Incept合作的腦中風血栓負壓移除導管系統。

馬光專注於中醫診所及醫療體系經營，未來3年將在星馬及大陸天津拓點，目標3年後達百家門市規模，今日受到買盤青睞，股價逆勢揚升。法人指出，馬光在天津、新加坡新設點貢獻，今年營收年成長有機會達10%，由於不停擴增新點，明年營收成長幅度將更大，但因新點開設費用率較高，獲利成長幅度將不及營收表現，不過，只要經濟規模一到，獲利可望更上一層樓。