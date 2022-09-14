受到美國8月CPI超預期上漲導致的貨幣緊縮與經濟衰退恐慌，科技股與半導體類股領跌，指標股中Nvidia、AMD收跌9.47%、8.99%，Meta與Netflix收跌9.37%、7.78%，另非必需消費(-5.22%)與金融股(-3.77%)亦有不小跌幅，終場美股4大指數全數收黑。通膨巨鱷今早對反向型的股票ETF帶來利好，元大S&P500反1(00648R)、FH香港反1(00651R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、富邦臺灣加權反1(00676R)、美國道瓊反1(00669R)、元大台灣50反1(00632R)全都翻轉向上，美股的反向ETF漲幅明顯大於台股反向ETF。

法人分析，BOC、ECB接連升息3碼，市場甚至出現預期Fed 9月升4碼，全球資金面緊縮壓力暴表，美國8月CPI漲幅高於預期，提高市場對Fed的激進升息預期，另俄烏戰爭造成的能源危機、中國經濟等下行不確定等負面因素，使得企業獲利面臨下修壓力。市場維持美、歐股偏空震盪格局看法。

昨天歐洲三大指數盡墨；英國FTSE 100指數急跌1.17%，收7385.86點。德國DAX指數急跌1.59%，收13188.95點；法國CAC 40指數急跌1.39%，收6,245.69點。