畫中指印為參與照護醫護人員留下祝福，期許孩子平安健康的長大。（豐原醫院提供）

初次懷孕的吳小姐，產前就與衛生福利部豐原醫院婦產團隊討論，希望執行胎盤拓印為懷孕留下紀念，拓印畫中，還會有懷孕過程中所有照護的醫護人員留下祝福的指印，送給寶貝作為記錄胎內回憶的禮物。

豐原醫院婦產科主任張崑敏說，胎盤與臍帶是母體懷胎十月提供胎兒養份的過渡性器官，胎盤的重量、構造、位置都可能會影響孕產期安全；一般來說，胎兒出生時胎盤就會自行排出。

產房護理長吳嘉玲表示，胎盤屬於醫療廢棄物，透過胎盤拓印能讓臍帶與胎盤以更美好的方式呈現，保留親子間珍貴回憶，目前受疫情與少子化的雙重壓力下，竭盡所能協助每一位孕產婦達成生產期許，是團隊有志一同的目標。

豐原醫院指出，該院自2014年加入「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」至今，推動婦女友善生產目標不遺餘力，除致力維護母嬰安全外，更期望營造友善生產安心養育的環境。從孕期初期運用醫病共同決策搭配友善生產理念、運用多元策略，包含生產計畫書擬訂、雙親教室課程、母乳支持團體等，都為能提供更多婦女美好的生產經驗。

豐原醫院強調，在疫情嚴峻當下，婦產團隊仍以堅守山城孕產婦健康為己任，在疫情期間得到來自媽媽對團隊的肯定－「胎盤拓印畫」，給予婦產團隊注入一股暖流，相信堅持是有價值的。