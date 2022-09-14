媒體報導，民進黨內部民調顯示，新北市長侯友宜在綠營票倉新莊區，領先民進黨新北市長參選人林佳龍23.6％，今被問到怎麼看此數字？侯友宜回應，民調有高有低，最重要的是他現在是市長，還是把握的最後時間，為市民所需要的市政建設全力以赴，把事做好。

對於總統蔡英文與副總統賴清德今、明兩天將至新北幫林佳龍站台，侯友宜說，歡迎總統、副總統來新北市，除輔選外，新北市政建設發展，也需要他們多給我們關注，讓新北市建設更能夠展現出成效，希望總統給我們支持加油。

針對國民黨主席朱立倫籲，「票投侯友宜、成全林佳龍」，因為民進黨選輸可以當閣揆，侯友宜表示，謝謝朱主席關心，每個人扮演不同角色，大家同心齊力好好做事。

另鄭南榕事件爭議再掀，鄭南榕之女曝當時警政署有3方案，侯友宜卻選擇最激烈的，台灣教授協會也要求「侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」，侯友宜說，尊重所有人的言論及不同觀點。