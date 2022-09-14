美股道瓊指數暴跌近1,300點，台股加權指數14日跳空開低在14,695.19點，權王台積電（2330）開在478.5元，較13日大跌14.5元，大型權值股紛紛向下，台股早盤各類股一片綠油油，指數跌幅擴大，大跌逾300點。

8月消費者物價指數顯示通膨比預期火熱、期待聯準會放緩升息步伐的多方被當頭澆了盆冷水，道瓊工業平均指數應聲狂瀉近1,300點、創2020年6月11日以來最慘單日跌幅。

道瓊工業平均指數9月13日終場重挫3.94％（1,276.37點）、收31,104.97點，創7月18日以來收盤新低。那斯達克指數重挫5.16％（632.84點）、收11,633.57點。費城半導體指數重挫6.18％（168.82點）、收2,562.27點。

元富投顧指出，美國公布8月份CPI數據，此為聯準會（Fed）在9月22日升息2碼或3碼很重要的參考依據，通膨數據高於預期，顯示通膨下降尚有很艱辛的過程，9月升息幅度預測已上升至四碼，也就是說，基本上，聯準會恐怕無法啟動下一波的降息循環。

在美股重挫下，台股只能在14,000～15,000點區間波動，靜待通膨下降，景氣再次循環向上。