買起來！台灣麥當勞首度聯名日本漫畫現象級作品《咒術迴戰》，今（14）日正式推出全台限量50萬張、官方授權聯名款甜心卡，絕對是咒術迷今年必收珍藏版等級週邊，麥當勞餐廳櫃台、得來速與歡樂送等外送平台同步販售。

日本漫畫《咒術迴戰》2020年起以最強黑馬之姿推出同名動畫，即引爆全球咒術熱，成為現象級動畫大作，今年初上映電影《劇場版 咒術迴戰 0》，更一舉奪下台灣影史上日本電影票房第3名的亮眼成績，人氣可見一斑。

台灣麥當勞看準這股勢不可擋的風潮，首度聯名日本當紅動漫，推出全套共4張的《咒術迴戰》甜心卡，並分別以四位主角–「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的經典戰鬥身姿為卡面設計；宛如自帶咒力的甜心卡，不只是「買A送B」的超值神卡，更是值得咒術迷精心全套收藏的限量逸品，與粉絲一同回味《咒術迴戰》帶來的熱血與感動，千萬別錯過。

麥當勞甜心卡向來被消費者譽為「省錢神器」，凡於麥當勞餐廳出示甜心卡，即可享不限次數、買A區產品送B區產品的限定優惠。今年三月，麥當勞推出三麗鷗明星甜心卡，上市五週就銷售9成，熱銷速度創下最快紀錄；為滿足消費者期待，麥當勞加碼推出全新《咒術迴戰》聯名甜心卡，預料「超值優惠」與「人氣IP」的強強聯手，將帶來另一波驚喜與搶購熱潮。