有「極度女人」美譽的設計師品牌「黃淑琦」於9月13日在CHLITINA法國花嬉美妍中心舉辦沉浸式展覽，展示多套歷來經典服裝秀的主秀服裝。包括2003年由林志玲為主秀的迷霧世界，閃亮的亮片，珠飾效果展現女人的外露鋒芒，此款禮服運用白k鏈條，以毛線編織手藝融入大量的立體垂墜設計，詮釋動感的流行時尚，及2000年999.9的純金秀服，一環一扣一珠一飾，繁複細膩的手工打造下，結合金工技術與編織手法，打造出藝術品等級的經典作品，即使多年之後回顧，仍令人驚嘆。

林志玲迷霧世界主秀服裝。(主辦單位提供)

黃淑琦設計師品牌13號舉辦經典秀服展示。(主辦單位提供)

除了歷年經典秀服展示之外，黃淑琦設計師品牌也同時發表2022年秋冬新品。延續著品牌一直以來的奢華、優雅及極具女人味的線條感，今年也加入新的流行元素，呈現更豐富的樣貌。2022秋冬新品高級訂製服系列便是以經典呈現為設計主軸，完美呈現專屬於女性的自然曲線與風格，讓每一位女性都可以在時間的光流裡綻放美麗的丰采。2022秋冬奢華綻放系列強調在低調中營造奢華工藝質感，利用各種不同的黑色面料，打造永不褪色的美。

.999.9純金秀服。(主辦單位提供)

黃淑琦設計師品牌工作團隊。(主辦單位提供)

克麗緹娜台灣區副總經理宋雲崴。(主辦單位提供)

當天近百位應邀與會嘉賓，都是黃淑琦品牌忠實客戶，一路伴隨著品牌成長，大家也都不約而同的穿著品牌禮服盛裝出席，對品牌的設計讚譽有加，同時也為一直堅持設計理念，不斷自我突破的設計師給予最直接的肯定與支持。

黃淑琦設計師品牌秋冬新款上市。(主辦單位提供)

黃淑琦設計師品牌秋冬新款上市。(主辦單位提供)

此次靜態展與保養品牌克麗緹娜合作舉辦，因為雙方對「時尚美學」與「女力」的理念不謀而合，並強調「細節」與「服務」的堅持，因此選定大直的克麗緹娜SPA中心，幻化為經典與時尚交流的藝術場域。希望藉此讓大眾感受到台灣設計師與台灣品牌的價值與魅力。