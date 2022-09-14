年底選戰倒數，台北市長「三腳督」戰況激烈。退役少將于北辰直言，北市選戰棄保效應建立在仇恨值之上，國民黨參選人蔣萬安與無黨籍參選人黃珊珊為了讓自身選票最大化，正在比誰才是討厭陳時中的「正統」。蔣萬安今天說，沒有這麼多的算計，他就是一步一腳印勤走基層，他是實實在在做事的人。

蔣萬安今直搗綠營票倉，規畫整日在士林區行腳，他一早先到士林市場掃街。蔣萬安說，今天高興到士林，從早到晚跟所有鄉親見面、互動，爭取最大支持，士林是他一直非常喜歡來的地方，坦白說每區都是他努力耕耘的區，讓自己成為市民心中最好的選擇。

由於蔣萬安日前接受專訪時，推薦國際友人的台北景點被節目主持人王偉忠打65分，媒體詢問，今天到士林要推薦什麼景點？蔣萬安說，今天來士林區會參拜非常多在地宮廟，也會品嚐在地特色、文化，晚上到夜市商圈了解在地攤商心聲，士林絕對是市民朋友值得來到的地方。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中認為黃珊珊一直罵蔣萬安是要搶藍票，名嘴稱蔣、黃要選票最大化，要比誰才是討厭陳時中的正統。對此，蔣萬安強調，沒有這麼多的算計，他就是一步一腳印勤走基層，今天很高興在地大佬陪同一起在士林參拜、在商圈跟攤商民眾互動，這就是他踏踏實實跟民眾零距離、瞭解大家需求，提出政策牛肉為大家解決問題，他就是實實在在做事的人。