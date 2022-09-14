一名水泥工人分享，平常下班的時候，衣服和手上都會沾到灰色的水泥，洗也洗不乾淨，因此想去商店買東西都會感到不好意思，怕自己會造成店家的困擾，平常要拿找零的時候，也會讓收銀員把錢放桌上，不好意思伸手直接拿，怕對方覺得他的手髒，結果昨天卻遇到一位天使店員說「「沒有關係，我不會在意的！」讓他超級感動，也讓1.3萬人被暖哭。

一名網友近日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上分享，他是一位水泥工人，做完工衣服和手都會沾滿水泥，因此每次下班去全聯買東西，如果需要找錢，他不會直接伸手拿，只會告訴收銀員把錢放桌上，他再自己拿，因為擔心對方嫌他的手髒。

該網友表示，最近去全聯結帳，他告知收銀員一模一樣的話，結果對方卻說「沒有關係，我不會在意的！」短短一句話，讓他發自內心感到很溫暖。因為每一次結束工作後，看著自己骯髒的樣子，去賣場門市都會感到不自在，怕自己太髒讓其他人覺得噁心或是害怕。

貼文吸引1.3萬人狂讚，不少網友大讚店員，也有不少人安慰原PO職業不分貴賤，至少你是靠自己賺來的乾淨錢。「職業沒有分貴賤，你和我們一樣，都只是打工人而已」、「這是不偷不搶的老實手，比起那些表面乾淨，卻盡做些齷齪事的手來的光榮」、「我不怕手髒，我比較怕遇到心髒的人」。