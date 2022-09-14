謝福弘與通霄鎮民交流。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣坤輿廢棄物掩埋場因為落日條款，其同意設置文件15日失效。對此，國民黨提名縣長參選人謝福弘14日說，他重申一貫立場要求關閉坤輿掩埋場，另外，他也反對通霄內島里掩埋場，承諾守護苗栗好山好水。

謝福弘表示，造橋坤輿掩埋場爭議，從2020年末重啟，經過龍昇村村民1年9個月不眠不休，輪番堅守抗爭，終於盼到坤輿掩埋場依落日條款正式劃下句點，對於村民守護龍昇大潭灌溉水源，他對自救會表達敬佩與感謝，並且重申一貫反對坤輿的立場不曾改變，未來也將持續和民眾一齊守護苗栗的環境。

謝福弘說，維護苗栗的環境和水資源是他一貫堅持的立場，以往水利會長任內已經反對大潭設置太陽能光電板，去年10月也已經簽署反對坤輿掩埋場的文件，與龍昇村鄉親站在同一邊，他也多次走訪坤輿埋鍋造飯現場，用自身行動表達立場。

謝福弘說，坤輿掩埋場落日之後，若擔任縣長，未來將對相關申請嚴審把關，同時提出造橋龍昇村未來願景，應在村民守護下來良好的環境之下，結合既有南瓜產業，發展生態有機農業，成為吸引周遭鄉鎮與外地遊客前來的亮點。

謝福弘也提到，2個月前他收到通霄內島里掩埋場案自救會民眾，傳來掩埋場重啟的訊息，即親自到場勘查該處掩埋場位置，他從通霄福龍宮遠眺整個掩埋場基地，這麼美麗的地方要成為掩埋場令他驚訝，也已為自救會村民簽下「反通霄乙級事業廢棄物掩埋場」的意向書。

謝福弘說，苗栗縣未來不應該成為「垃圾縣」，更不該縱容任何暴力衝突傷害自救會成員，回顧坤輿掩埋場對居民形成的傷害，他絕對不容許再度發生。

除了剛落幕的坤輿，未來上任縣長後將不會允許通霄掩埋場開發，他也主張，擔任縣長要贏回苗栗人生活在良好環境，免於恐懼的自由，苗栗人要勇敢選擇善的人。