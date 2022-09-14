法官一向給人高高在上、不食人間煙火的印象，更何況是二審法院的院長。不過，台南高分院院長黃瑞華很不一樣，她決定主動走出法院與民眾對話，希望拉近司法與民眾的距離。

今天上午黃瑞華首度在台南市東區區公所舉辦「親民司法與民同行」國民法官新制對話座談會，與東區多位調解委員與里長，面對面溝通；未來，她還計畫走遍雲嘉南各縣市，介紹國民法官新制、相關司法變革及社會矚目等司法議題，讓民眾能更認識司法。

國民法官制度即將在明年元月一日正式上路，但多數民眾至今仍搞不清楚這項攸關司法重大變革的新制度。黃瑞華今天透過對話的方式，向在場的調解委員及里長們，介紹國民法官新制，將國民法官法的規範精神、選任與目的。

黃瑞華還透過影片播放、現場講解，以及「有問必答」的對話聊天，直接與與會人士溝通說明，並針對大家提出的司法議題逐一回應，讓大家更能瞭解司法改革的努力與困境。