威潤(6465)目前正參加日本國際物流綜合展(Logis-Tech Tokyo)，此展是亞洲區極具指標性的物流展，威潤科技以「Connecting the Future」為主題，首度亮相駕駛安全解決方案和ATrack車載智慧攝影機，透過AI運算協助客戶提升駕駛安全及整體營運管理效率。

威潤副總經理趙振文表示，過去物流業者的管理重點大都放在車輛本身，透過追蹤車輛即時位置、狀態、路線等優化整個物流配送流程，藉由有效率的車輛調度，將運送的能量最大化。但因為人和車在整個物流系統中是最重要的關鍵，近幾年客戶希望藉由更多物聯網技術的應用，將人的行為也納入整個營運管理中。這次全新展出的駕駛安全解決方案，也正式宣布威潤在車聯網的應用領域與技術，已邁向另一個重要階段。

駕駛安全解決方案主要搭載具邊緣AI運算的車載智慧攝影機，除了進行前方路況、車廂內的影像錄製以外，還具備ADAS先進輔助駕駛系統，若車輛發生偏移、未保持安全距離等不良行駛行為時，車內即會發出警告。此外，可搭配駕駛者監控系統(Driver Monitoring System; DMS)，透過影像辨識駕駛身份，並偵測駕駛是否有使用手機、打瞌睡、抽煙等不良行為，搭配語音告警提醒駕駛注意行車安全，進而提升駕駛安全。

威潤表示，過去車隊往往會花費許多時間及成本釐清發生事故的原因，但透過駕駛安全解決方案，人車的行為都被完整記錄在雲端平台，釐清事故的過程變得容易許多，時間及成本也大幅減少。

依市場研究機構Markets Research報告顯示，日本2022年車載衛星定位監控器市場規模預計近1億美金，預計2028年達1.76億美金。看好日本市場的發展，威潤與日本前三大電信商軟銀集團Softbank及NTT DoCoMo長期合作，由威潤提供一系列車載資通訊產品及技術支援，電信業者負責市場拓展及提供SIM卡服務，以共同拓展車載市場。