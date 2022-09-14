西松日照在今年4月開始導入「園藝輔療」服務，在園區中，闢建一小塊空間，讓失智長輩透過園藝課程的栽種、採收…等過程，增加味覺、觸覺、視覺、聽覺及嗅覺的五感體驗；植栽、蔬菜收成後，除了讓長輩帶回家與家人分享外，也會將入菜料理，化為一道道餐桌美食。

在「園藝輔療」服務中，擔任幸福花園的園長的是已罹患失智一年多的80歲鄭爺爺。鄭爺爺剛退休時，曾積極參與老人大學的活動，在社區中上課、交新朋友，但太太希望他多留在家中陪自己，愛妻的爺爺也調整作息，將更多時間留給太太，兩人一起整理庭院的花草，澆水、修剪雜草成了夫妻倆共度的美好時光；之後因為搬家，少了庭院，只能在陽台種些小盆栽，而夫妻倆的身體健康也陸續出現狀況，鄭爺爺開始出現失智症狀，太太也因為中風需要復健，家人多方考量下，決定將鄭爺爺送至西松日照入托。

鄭爺爺透過園藝輔療的課程，開啟了與其他同學的互動，變得更活潑外向，表情也更豐富了，只要提到這片幸福花園，他都會認真的和大家介紹各種植物的名字，更重要的是，鄭爺爺開始會和女兒主動分享園藝的課程，兩人間的相處在園藝課程的改變下，關係也漸漸改善。

弘道老人福利基金會台北服務處處長鐘智馨表示，西松日照是臺北市松山區的第一間日照中心，已經在松山區在地經營22年，目前收托32位需要長期照顧或輕中度失智的長輩，為了讓長輩能有更多獨立自主的生活，將日常生活功能的自主性歸還給長輩，西松日照的社工及照顧服務員，在照顧服務上也不斷的創新，期望讓這群有長期照顧需求的長輩，在入托後透過鼓勵與維持正向行為或能力，讓他們仍然能保有老後尊嚴。