一般認為，胃食道逆流會有胸口灼熱感、嘔酸水症狀，但也有人症狀大不同。醫師表示，有位30歲男性，每次聚餐後，隔天都有氣喘狀況，原本以為該病患是對某些食物過敏導致氣喘，直到聚餐次數增加加重氣喘情況，進一步檢查才知，原來是胃食道逆流將消化液、胃酸，在其睡眠時逆流出來，刺激到咽喉、氣管，導致其隔天氣喘發作。

外科醫師陳榮堅在其部落格表示，有一位30歲的男性，每一次聚餐後，隔天都會有氣喘的狀況，一開始以為是對某些食物過敏造成氣喘，但治療沒有改善；直到年底尾牙期間，餐會變多，氣喘的狀況也變嚴重，擔心是心臟出問題。

結果檢查才發現竟然都是胃食道逆流惹的禍。

陳榮堅表示，一般提到氣喘就會想可能過敏有關，原本懷疑是否因聚餐時所吃的食物引發過敏症狀，直到到年底，尾牙、春酒那段時間比較多餐會，他的氣喘也變得特別厲害，最後經由胃鏡檢查發現，病患竟有胃食道逆流，其賁門比一般人鬆一點、不算太嚴重，所以平時不會有火燒心等症狀，但就是會在吃大餐後，胃的容量被撐開之後，賁門比較鬆才會導致隔天氣喘。

陳榮堅表示，在讓該病患服用治療胃食道逆流的藥，並請他聚餐時不要吃太飽，且不要在飯後一小時內就寢，吃飽隔日喘的問題改善。他分析，該病患所以會氣喘，很可能是因胃食道逆流會把消化液、胃酸，甚至是一些食物的小渣質，在其睡覺時逆流出來，刺激到咽喉、氣管，造成發炎反應，但又未嚴重到會讓他警覺是胃食道逆流所致，所以就一直誤以為是過敏造成氣喘。