大陸34歲女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨共同獲得金馬影后，演藝之路也因此大開，粉絲們都相當期待她能推出更多好作品，但2021年便爆出她與「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，隨後開始神影，甚至傳出兩人已密婚生子。而近日，馬思純雖因開車門亂丟垃圾遭到大眾批評，但她為了宣傳新戲《斷橋》也開始在微博上更新近況，不料一曬健身照就被網友警告「產後別做高強度運動」，讓她忍不住出面說出實情。

馬思純在昨（13）日晚間於微博上公開自己健身時的短片，表示「小馬運動打卡」。影片中，只見她手拎著槓鈴跟著教練的指示上下深蹲，立刻引來網友的關注，甚至有人在底下留言，好奇詢問「怎麼產後進行如此高強度的運動」，沒想到馬思純本人也親自回覆留言，表示「不好意思，我還沒生過孩子呢，只希望在這裡給大家分享健康快樂，不用操心別的事了」1句話否認自己生子的傳言。

粉絲們看到後也紛紛表示「我馬姐沒生過孩子，以後可能有，但目前為止沒有，希望有些人別評論一些有的沒的謝謝」、「假的，她去英國是去看球賽的」、「哈哈哈，笑哭」、「還有人說她在英國房子買好、保姆也找好了，都是依些亂七八糟的事」、「果然是吃藥才變胖的」意外引發熱烈討論。

事實上，馬思純自從去年爆出戀情後一度消失在演藝圈中，還被眼尖的網友發現她疑似大腹便便與男友在英國待產，但兩人對於感情生活始終十分低調，未曾出面公開過，直到男友生日馬思純才出面慶生，並在粉絲群上公開自己罹患「慢性病抑鬱症」，休息了一年才逐漸好轉的消息。