香港女星李若彤1995年因出演《神鵰俠侶》小龍女，如仙女般的外貌被劇迷譽為「最美小龍女」，如今27個年頭過去，已56歲的李若彤美貌依舊，平時熱愛健身的她練出沙漏型曲線並在社群分享。近日，李若彤穿貼身瑜珈褲，錄了段以健身改善駝背的示範影片，同時曝光貼身瑜珈褲下的緊實身材。

李若彤近來在小紅書以「嚴選改善彎腰駝背」主題，錄製了一段短短5分鐘的示範教學影片，可見到李若彤身穿紫色花紋運動背心，搭配灰紫色貼身瑜珈褲，不只整體比例修長又有女人味，下半身的性感曲線也一覽無遺。在影片中，向大家解析何謂以「三動一靜」的方式，苦練出如她這般優美的好身形。

李若彤穿瑜珈褲健身，秀出絕妙S曲線體態。(圖/李若彤 小紅書)

李若彤表示，三動主要以雙手擺動上半身，藉此打開胸前、背部等身體骨骼開關，做了幾組動作後會令體內氣息流動，至於一靜，則將雙手反折到背面，且需讓挺直身體以打開胸腔，之後盡量維持姿勢，做越久越有幫助。而針對這些以健身改善駝背的招數，李若彤也說並非一蹴可及，因此鼓勵大家持之以恆。

李若彤熱愛健身有成，甚至還曾出書分享健身。(圖/李若彤 IG)

李若彤也示範靜態動作，曝光她骨感有型的好身材。(圖/李若彤 小紅書)

李若彤是以素顏親錄影片，可見除去濃妝和精緻妝髮後，雙眼似乎縮小許多，眉毛也無鏡頭前的茂密，讓觀眾看得有些不習慣，再加上她為了健身活動方便，把秀麗長髮梳成馬尾，露出驚人的超高髮際線，儘管如此她的整體狀態，仍受好評，「還好年輕阿」、「體態線條太美了」、「體脂率多少，透露一下吧」。