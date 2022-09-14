中新經緯用戶端14日報導，大陸國家統計局日前公佈31省分2022年8月消費者物價指數(CPI)顯示，8月，6省分CPI同比漲幅高於上月，上海等23地漲幅回落。其中，海南最高為漲3.2％，河南最低漲1.8％。大陸全國CPI環比下降0.1％，同比上漲2.5％。同比漲幅不僅低於上月的2.7％，且連續兩個月低於市場預期。

中新經緯報導，31省分8月CPI同比均為上漲，漲幅高於或低於大陸全國水準的省分分別為13和12個，7月為16和13個。此外，值得注意的是，上海、福建、河南等23省分漲幅低於7月，上月僅有8省分漲幅回落，漲幅回落省分增加近兩倍。

具體來看，海南、四川、浙江、重慶、陝西、甘肅、山西、遼寧、湖北、廣西、寧夏、江西、新疆等13省分漲幅高於全大陸水準，其中「3」時代省分僅有海南、四川，上月為6省分；吉林、黑龍江、安徽、湖南、廣東、青海漲幅與全大陸水準持平；上海、江蘇、福建、雲南、內蒙古、天津、貴州、河北、山東、西藏、北京、河南等12省分漲幅低於全大陸水準，其中，北京、河南重回「1時代」。

另外，從增減幅來看，海南、新疆增幅居前，分別為0.8個百分點和0.7個百分點，吉林、上海、福建、河南降幅最大為0.5個百分點。

東北證券首席宏觀分析師沈新鳳團隊分析稱，8月CPI同比增速低於市場預期主要有四方面原因：一是除豬肉以外的食品項CPI漲幅偏弱，鮮菜價格低於季節性表現；二是豬肉價格漲幅明顯放緩，環比僅增長0.4％；三是成品油連續兩輪下調，交通工具用燃料項CPI有明顯回落；四是核心CPI保持疲態，同比僅增長0.8與上月持平。

雖然8月CPI同比漲幅「意外」回落，但從機構預測來看，後期仍有可能上行。

展望9月物價走勢，植信投資研究院研究員丁宇佳表示，隨著高溫影響消退和中秋、十一假日帶動，消費有望加速修復。但當前疫情整體防控形勢仍較為嚴峻，跨省流動可能受限。9月豬肉價格處於上行週期，但隨著各地豬肉儲備陸續投放，豬價上漲動能有限。預計9月CPI同比會重新抬升，能否破「3」取決於豬肉投儲後市場預期的變化及疫情對需求修復的擾動是否繼續。

沈新鳳團隊表示，2022年CPI將保持N型走勢，低基數之下，9月CPI破「3」達年內最高水準，10月、11月回落，12月再度回升。核心CPI方面，當前宏觀環境偏弱，需求端支撐不足，預計2022年將持續保持低位運行，成為CPI的主要拖累項。

東方金誠首席宏觀分析師王青等認為，近期豬肉、鮮菜價格都有不同程度上漲，加之上年同期基數大幅下行，9月食品CPI漲幅將有所擴大，這有可能推動9月CPI同比掉頭向上。但在居民消費修復較為緩和，絕大多數商品和服務供應充分的市場格局下，9月非食品價格漲幅仍將處於低位。這將對整體CPI上行幅度形成一定作用抑制。

值得一提的是，在豬價方面，近日，大陸國家發改委會同有關部門召開毛豬市場保供穩價專題會議，總體判斷，今年後期生豬和豬肉市場供應有保障，價格有望運行在合理區間。發改委表示，將會同有關部門繼續密切關注毛豬市場動態及時採取有力有效措施，保障毛豬價格運行在合理區間，促進行業長期健康發展。