桃園市長參選人鄭運鵬獲民進黨提名14日滿28天，鄭運鵬競選辦公室政策平台召集人林飛帆表示，包含今天提出的國旅政見，鄭運鵬在市長鄭文燦團隊的政績基礎之上，共提出25項政策與政見，包括百個共融公園、托育補助加碼1000、缺工缺才加3萬、籌設市立高齡醫院、市立兒童遊樂園等，「天天有亮點、周周有政策」，展現鄭運鵬對於市政工作的熟悉度，也突顯建設桃園的熱情與使命感。

林飛帆表示，相對國民黨候選人張善政5月18日提名迄今4個月，政見模糊空洞並且屢屢出錯，鄭運鵬憑藉他對於桃園市政的熟悉度，從「桃園捷運三支箭」的起手式，就超越對手，突顯今年「桃園隊」的兩大目標明確並即將實現。第一個目標是，延續鄭文燦市長2任8年的好成績，第二是讓桃園在現有優良基礎之上「大進化」，晉升最具發展力的直轄市。

林飛帆說，鄭運鵬在獲提名的第一時間說，要讓桃園的選舉歡樂起來，從他投入選戰第一天，鄭運鵬就展現陽光的熱情衝刺，勤跑基層聆聽市民的心聲與建言，中秋連假還創下3天跑逾50個行程的記錄。基層的反映也回饋在鄭運鵬對於未來施政的規畫，因此與團隊政策合作，1天當2天用，短短28天推出25項的政策。

林飛帆分析，25項政策包括育兒、青年、產業、長者照顧、弱勢關懷、觀光產業及捷運三支箭等7大方向，25項政見不只分佈各個年齡層，也含括社福、產業及地方創生等各個面向。林飛帆強調，相關政策奠基於過去8年鄭文燦市長所打下的建設基礎再深化及擴大，也是桃園隊對於市民期盼的許諾。他強調，鄭運鵬會繼續走遍桃園13個行政區，在未來2個半月持續推出政見和牛肉，讓「桃園大進化，區區都進化」，全方位打造下一個階段的桃園成為最具發展的直轄市。

25項政見有【育兒利多】1. 共融公園達到100個、2. 一區一個旗艦遊樂園、3. 托育補助加碼一千、4. 設置定點臨時托育、5. 延長收托時間、6. 提升托育人員待遇。【運轉桃青】7. 就業一對一輔導、8. 做六個月領七個月補助、9. 缺工缺才加三萬塊。

【產業發展】10. 爭取設立半導體PCB學院、11. 設置低碳產業園區訂定溫室氣體總量管制、12. 推動外籍人才及移工長駐留用。【長者照顧】13. C級據點裝設免治馬桶、14. 公私協力打造智慧健康產業聚落、15. 籌設市立高齡醫院、16. 敬老卡800點可於庇護工場消費。

【弱勢關懷】17. 提供罕病家庭生活津貼、18. 提供脆弱家庭一站式就業輔導、19. 提供社工心理諮商服務補助每次2000元1年6次。【觀光產業】20. 國旅大搶客計畫、21. 世客博十線計畫、22. 推動北橫國家風景區。【捷運三支箭】23. 打造市立兒童遊樂園、24. 設置健康樂活村、25. 自媒體與青創基地。