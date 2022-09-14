高雄市葉姓男子與陳姓女子為夫妻，因感情生變談離婚，但葉男不願意離婚，便叫兒子以拿離婚協議書的名義將陳女騙回住家，毆打陳女後將她囚禁在廁所內，陳女自行脫困找里長求助，東窗事發後葉男還辯稱一切是陳女自導自演，但法官依種種證據不採信葉男說法，高雄地方法院以傷害及剝奪他人行動自由罪判處葉男8月有期徒刑。

葉男在2021年4月22日叫兒子以拿離婚協議書的名義，將陳女騙回住處，陳女12時許頭戴安全帽上樓以後，葉男質問陳女為何要離婚？還強行摘下陳女的安全帽害陳女嘴唇受傷，過程中發生推擠，葉男一氣之下賞了陳女巴掌並毆打左手臂，2人僵持不下一直到晚間8時許。

直到葉男接到母親住院的電話要前往醫院，陳女不願意跟隨，葉男就將陳女以棉繩和垃圾袋綑綁、囚禁在臥室的浴室內，並搶走陳女的手機、鑰匙、錢包，隨後趕往醫院，陳女趁葉男離去後自行脫困，並跑到里長家求救，里長見陳女全身發抖且手腕有綑綁痕跡便將陳女帶去警局處裡。

高雄地方法院審理時，葉男辯稱沒有對陳女施暴、也沒有囚禁陳女，一切都是陳女自導自演的，但法官從兒子、里長的證詞與驗傷單，都可以看出陳女所述屬實，因此依傷害及剝奪他人行動自由罪判處葉男8月有期徒刑。

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