威力彩連槓20期，下期獎號將在明（15日）開出，頭獎上看6.8億，讓民眾躍躍欲試。命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，巨蟹座、牡羊座、處女座、雙子座財運旺盛，不妨把握上午9點到11點、下午3點到5點、晚上7點到8點試試手氣。

TOP4：巨蟹座

幸運星落入巨蟹座，顯示巨蟹座能有突發偏財機會，財氣籠罩，建議穿戴紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色，能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

TOP3：牡羊座

財星靠近牡羊座，財神就要來到家中坐，財氣能飽足，偏財運大增。本周你的幸運色是黑色，建議下注前吃黑色食物或飲品，如米血糕、黑咖啡、青草茶等，能為你帶來大量財氣。

TOP2：處女座：

本周吉星駐守處女座命宮，顯示處女座財運亨通，偏財運將能大發利市。建議下注前帶著放有568元的紅包袋，代表「我要發」，如此一來財神能聽見你的祈求，並賜你財富。

TOP1：雙子座

財星滑入雙子座，周四財氣能夠上升，而這股財氣將湧進雙子座的本命與偏財宮位，建議下注後將彩券放在家中或辦公室的財位（大門打開45度角處），若命中有福報將能中大獎。

除了上述星座，小孟老師也點名生肖屬豬、牛、鼠、虎者財運不錯，不妨把握下注吉時，包括上午9點到11點、下午3點到5點、晚上7點到8點試試手氣。