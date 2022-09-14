美國參議院外交委員會排定今天審議「台灣政策法案」，前副總統呂秀蓮今天表示，「台灣政策法案」若在國會逐條全案通過，顯然正式踩進了北京所謂的「紅線」，我們大家需要高度警戒提防。

呂秀蓮今天召開「愛和平保台灣」921遊行記者會。呂秀蓮說，「台灣政策法案」對過去許多台灣不公不義的事項作出糾正，坦白說是遲來的正義，但目前的情勢常常一刀兩面，有時候好事常常演變成壞事。

她舉例說，裴洛西訪台本來是好事一樁，可是演變成海峽中線被抹滅，如果緩衝區被取消，中共軍機、軍艦有意突破中線，台灣海峽內海化絕對是對台灣不利，利弊得失真的很難預料。

呂秀蓮指出，過去我們國防預算占年度GDP都是1點多，漸漸超過2％，明年度已經佔全國總預算13.9％，這個幅度增長這麼快表示政府當然有所依據跟盤算，也就是戰爭的風險快速增長。

呂秀蓮表示，戰爭已經到了門口，蔡政府為什麼不立即恢復徵兵制？我們已經付出要買軍火的大筆錢，其中絕大多數武器還沒交給我們。烏克蘭戰爭滿地廢墟是事實，但他們武器是免費供應，我們的武器是我們是先付錢，何時給我們還不知道。