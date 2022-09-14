台北地院家事法官陳伯均11日偕同妻小至台中池有山登山，因迷途下切探路而罹難，民間攀登團隊今日上午於箭竹林內尋獲陳的遺體，消息曝光引起司法界不捨，律師李怡貞也發臉書感慨，陳法官選擇自行探路而非打電話求援，或許是因法官一職所背負的壓力超乎外界想像。

陳法官與妻小11日前往池有山健行，一行人於下山途中迷途，陳法官選擇自行下切探路，還與妻子交代「30分鐘聯繫不上我就報案」，怎知陳法官一去不回，搜救行動進行第4日，於今日上午7時許由攀登團隊尋獲陳的遺體，陳法官的死訊傳開後，也讓司法界相當不捨。

律師李怡貞在臉書發文哀悼，點出陳法官迷途當下並未向外求援，而是選擇自行探路的原因，她認為法官一職的顧忌非一般人能想像，若陳法官待在原地獲救，新聞曝光後法官將成為浪費社會資源耍官威的高官，所以他才不放棄自救的機會，不想麻煩別人。

李怡貞感慨地說，陳法官大可撥一通電話說，「我是法官，請派人救我」，但陳法官選擇勇敢面對自己的決定所造成的困境，無奈人類抵抗不了大自然，不幸發生憾事，尤其法官的養成非易事，家事法官更是，直呼這個社會失去一位優秀家事工作者真是極大的損失。