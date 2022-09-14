台南市警六分局會同交通警察大隊、台南監理站及市府環保局，在南區大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢行動。（警方提供／洪榮志台南傳真）

微型電動二輪車違法改裝情況嚴重，台南市警六分局昨晚會同交通警察大隊、台南監理站及市府環保局，在南區大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢行動時，短短3個小時共攔查91輛電動自行車，並當場開罰73件，展現強力執法的決心。

警方表示，此次聯合稽查路檢行動，主要是針對微型電動二輪車有無審驗合格及違法改裝，以及機車違法改裝LED或HID車燈、設高音喇叭、無照駕駛與排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器等違規行為，主動展開攔查檢驗。

警方開出的73件罰單中，違反《道路交通管理處罰條例》改裝車輛有68件、無適格駕照4件、擅自變更原有裝置規格1件；另外，環保局當場檢測的17輛車中，不合格有3輛、需召回檢驗1輛。

警方還說，機車最常見的改裝違規行為，以頭燈燈光異常最多，像自行將大燈改裝成LED燈具，但卻未前往監理單位檢驗並辦理變更登記，依《道路交通管理處罰條例》可處車輛所有人2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗；另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，依法可處車輛所有人900元以上1800元以下罰鍰。

警六分局長許敏能呼籲民眾，切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，未來警方還將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入的路段，加強攔查取締，還給民眾安全、安心、安寧的生活環境。