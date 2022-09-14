薪水高卻徵不到人！一名女網友在一家餐廳工作，月薪3萬2到3萬5，有經驗的還可領到近4萬，且每個月常加發5元獎金，還有全勤獎金、年終、旅遊補助等，但最近徵人卻始終找不到人，讓她很疑惑，然而網友看到上班時間一面倒喊徵不到人很正常，「現在兩頭班沒人愛，工時太長」。

一名女網友在Dcard發文，很喜歡現在這家餐廳的工作，待遇好，薪水3萬2到3萬5，有經驗者還可以領到近4萬，每個月時常多發5千元獎金，還可以拿小費，讓原PO很滿意。

不過原PO表示，最近店裡缺人在求職網上徵才，「月休8天、工時8-9小時（一頭班或是兩頭班）、提供員工餐、勞健保，還有全勤獎金、年終獎金、旅遊補助等」，卻不見半個人來應徵，不懂到底出了什麼問題。

然而網友們一看到「兩頭班」，就是把整天8、9小時工時拆成上午、晚上，下午空班休息3小時不支薪，紛紛留言：「兩頭班無法好好休息，工時長，忙起來還不能喝水、上廁所，假也沒這麼好排」、「兩頭班，整天都綁在公司了，平日可能還有空班，周末忙起來連空班時間都沒，寧可上一頭班」。

還有人表示，「兩頭班做起來，整個人生只剩下工作」、「光看兩頭班，月休只有8天，這薪水真的很不吸引人」、「現代人好像比較注重生活品質，整天上班也是會生病」、「現在沒人要上兩頭班，寧願少賺也不要浪費時間。」